Нурмагомедов против Макгрегора: до боя года осталось несколько часов

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов и скандально известный ирландец Конор Макгрегор в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе проведут бой за звание чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / Steven Ryan Макгрегор и Нурмагомедов поругались на пресс-конференции в Нью-Йорке

Поединок состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229. Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира в легком весе. Нурмагомедов является первымбойцом из России, которому в апреле нынешнего года удалось завоевать звание чемпиона UFC, спортсмен в главной встрече турнира UFC 223 нанес поражение американцу Элу Яквинте. За годы выступлений в ММА Хабиб выиграл 26 поединков (16 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.

Макгрегор за время карьеры одержал победы в 21-м матче (в 18 — досрочно) в смешанных единоборствах и трижды проиграл. Ирландец впервые стал чемпионом UFC в 2015 году и являлся обладателем чемпионских титулов в двух различных весовых категориях — полулегкой и легкой. Однако в настоящее время спортсмен не имеет чемпионских поясов, поскольку был их лишен за неучастие в поединках UFC.

Нурмагомедов и Макгрегор показали необходимый вес для боя в легкой категории (до 70,3 килограмма) за титул чемпиона UFC. Церемония взвешивания состоялась в пятницу в Лас-Вегасе. Весы под Нурмагомедовым показали 70,3 килограмма, вес Макгрегора составил 70,08 кг.

Хабиб Нурмагомедов: ставка — на партер

Отец и тренер дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что Хабиб может одержать быструю победу в случае, если ему удастся перевести соперника в партер.

"Опасность Макгрегора в первом раунде, скажем так, составляет против Хабиба 40% к 60 из-за опасной левой руки, — сказал Нурмагомедов. — Но если Хабиб в середине первого раунда переведет его в партер, то "похоронит" в первом раунде. Если Хабиб переведет во втором, то "похоронит" во втором".

"У Макгрегора есть только один шанс, который заключается в том, чтобы хорошо попасть в начале боя, — добавил собеседник агентства. — Больше шансов у него нет. И шансы на победу всегда будут в пользу Хабиба, потому что он никогда не проигрывал ни один раунд".

Нурмагомедов владеет отменной борцовской техникой, что, видимо, и предопределит выбор тактики россиянина на предстоящий бой. А обладающий хорошими навыками бокса Макгрегор будет искать ключи к победе активными действиями в стойке. Возможно, одним из сложных факторов для Хабиба станет сгонка веса, поскольку он довольно много сбрасывает в ходе подготовки к боям. Но россиянин умеет грамотно планировать тренировочный режим и выходить на оптимальный уровень готовности.

Макгрегор начал с автобуса…

© Ruptly . STEVE MARCUS Макгрегор поставил UFC условия своего возвращения

Предыстория противостояния соперников богата скандальными выходками ирландца. Все началось в апреле нынешнего года, когда специально прилетевший в США на бой Нурмагомедова с Яквинтой Макгрегор на автостоянке напал на автобус с бойцами, которые должны были принимать участие в боях UFC. Металлическим ограждением Конор разбил стекло транспортного средства, в котором находились Хабиб и другие спортсмены. И двое из них получили травмы, что не позволило им провести свои поединки.

Макгрегор был задержан полицией Нью-Йорка и позднее оштрафован. А Хабиб так прокомментировал агентству ситуацию: "Конечно, было (желание выйти), я же мужчина! У каждого мужчины будет такая ответная реакция. Но когда вас закрывают в автобусе и не выпускают… Вы видели 30-40 секунд видео, а все, что было за кулисами, многие не видели. Постараюсь в один день раскрыть все секреты"…. и продолжил перед боем.

Макгрегор мало перед чем останавливается в эпатажных попытках перед боем привлечь внимание к собственной персоне. На сентябрьской пресс-конференции в Нью-Йорке он обозвал соперника "крысой". Позднее он заявил Би-би-си: "Я буду его избивать. Я заставлю его трещать. Он рассыплется на мелкие кусочки. Не думаю, что он выдержит даже шлепок. Он ведет себя, как новичок".

Нурмагомедов-младший в ответ назвал ирландца, публично рекламировавшего собственный виски, "алкоголиком", написав в своем Instagram: "Всех алкоголиков ждет одна участь".

Кстати, повторная пресс-конференция с участием бойцов также началась и завершилась необычно. Нурмагмоедов пришел на нее вовремя и 15 минут отвечал на вопросы журналистов, после чего покинул зал, не дождавшись появления Макгрегора.

Эксперты верят в россиянина

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю считает, что Нурмагомедов одержит победу. "Я уверен, что Нурмагомедов сможет справиться с ударной техникой Макгрегора, — заявил Цзю латвийскому интернет-каналу mix tv. — Бой будет непростым, зрелищным, но я думаю, что он завершится в пользу России, причем досрочно".Аналогичного мнения придерживается и вице-президент федерации союза ММА Дагестана Курбан Магомедов, заметивший: "У меня мнение такое же, как у всех дагестанцев: я болею за нашего земляка, уверен в его силах. Его манера ведения боя более подходит для того, чтобы выиграть у такого соперника как Конор Макгрегор. Однозначно, победа будет за нашим бойцом. Я думаю, что победа будет досрочной – сабмишн или техническим нокаутом",

Кстати, знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович также отдает предпочтение россиянину. "Я думаю, победит Хабиб, потому что если он ловит кого-то в октагоне, то уже не дает шанса. Он заставляет соперника страдать и не только. Он заставляет противника сдаваться и выставляет его в ужасном свете", — приводит слова Ибрагимовича Mirror.