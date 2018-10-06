Американец подпирал дверь метеоритом, оцененным в сто тысяч долларов

Эксперты подтвердили, что это метеорит весом около десяти килограмм и шестой по размеру, когда-либо найденный в Мичигане. Они также установили потенциальную цену находки.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Житель американского штата Мичиган на протяжении 30 лет подпирал дверь десятикилограммовым камнем, который оказался метеоритом стоимостью 100 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Центральный Мичиганский университет, который и о оценил находку.

Мужчина, проживающий в городе Гранд-Рапидс, попросил геолога университета Мону Сирбеску изучить камень, который десятки лет выполнял свою скромную работу в его доме. Она определила, что это метеорит весом около десяти килограмм и шестой по размеру, когда-либо найденный в Мичигане. Эксперт также установила потенциальную цену находки.

"Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки", — заявила Сирбеску.

Как рассказал владелец метеорита, он получил его вместе с купленной в 1988 году фермой. Бывший хозяин использовал камень, чтобы подпирать дверь сарая, при этом зная, что это не что иное, как метеорит. Он рассказал, что метеорит упал на территорию его фермы в 1930-х годах. Фермер решил, что небесное тело является частью продаваемой собственности.

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Новый владелец использовал метеорит как подпорку еще 30 лет, периодически давая его детям, которые рассказывали о нем на уроках в школе. В какой-то момент он полюбопытствовал, сколько такой камень может стоить, и обратился к Сирбеску через своего друга.

Заключение Сирбеску подтвердил ее коллега из Смитсоновского института в Вашингтоне. Это научно-исследовательское и учебное заведение планирует купить метеорит, чтобы выставлять его как экспонат. Метеорит получил название Эдморовский. Название Эдмор носит одна из деревень в штате Мичиган.

Пока точно неизвестно, какая судьба ждет камень, однако его владелец уже пообещал отчислить 10% от суммы продажи в пользу Мичиганского университета. Так он хочет профинансировать студентов, изучающих землю и атмосферу.