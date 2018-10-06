16:29 06 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR76.66
Поиск
Рождественская ярмарка в Вене

Авиабилеты в Европу на Новый год резко подешевели

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
Получить короткую ссылку
24 0 0

Приятная новость для тех, кто еще не определился с местом встречи праздника. В прошлые годы такие предложения случались крайне редко.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Согласно исследованию динамики цен на новогодние праздники, стоимость авиабилетов в этом году в среднем на 47% ниже уровня прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на OZON.travel.

Туристы совершают экскурсию в кабриолете Pontiac
© AP Photo. Desmond Boylan
Готовь сани летом: куда авиабилеты стоит покупать заранее

Так, в период с 20 декабря по 7 января можно найти билеты в Испанию всего за 15 тысяч рублей на лоукостер и за 21 тысячу на другие авиалинии. В Италию можно улететь всего за 20 тысяч рублей, в португальский Лиссабон – за 26 тысяч, а в Берлин – за 11 тысяч рублей. В Прагу, одно из самых популярных направлений на новогодние праздники, можно найти билет за 16 тысяч, а до Хельсинки и вовсе добраться за 10,5 тысяч рублей.

"Снижение цен на европейские направления за два месяца до Нового года – приятное обстоятельство для тех, кто еще не определился с местом встречи праздника. В прошлые годы найти такие предложения было крайне затруднительно. Снижение цены на европейские направления прежде всего связано с нестабильным курсом рубля", – комментирует коммерческий директор онлайн-сервиса Рауф Расулов.

Для любителей отметить Новый год в теплых странах есть недорогие билеты на морские побережья Европы: перелет на Кипр обойдётся в 22 000 рублей, в Черногорию – в 15 000 рублей, в Афины – в 21 000 рублей.

Теги:
авиабилеты, цены


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
    Опасный маневр

    В популярных группах и на страницах в социальных сетях появилось видео, на котором в Кишиневе едва не погибла целая семья.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
В деле и объятиях: кинологи в Абхазии и их "спасатели"
Словесный баттл Нурмагомедова и Макгрегора
Словесный баттл Нурмагомедова и Макгрегора
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia