Авиабилеты в Европу на Новый год резко подешевели

Приятная новость для тех, кто еще не определился с местом встречи праздника. В прошлые годы такие предложения случались крайне редко.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Согласно исследованию динамики цен на новогодние праздники, стоимость авиабилетов в этом году в среднем на 47% ниже уровня прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на OZON.travel.

© AP Photo. Desmond Boylan Готовь сани летом: куда авиабилеты стоит покупать заранее

Так, в период с 20 декабря по 7 января можно найти билеты в Испанию всего за 15 тысяч рублей на лоукостер и за 21 тысячу на другие авиалинии. В Италию можно улететь всего за 20 тысяч рублей, в португальский Лиссабон – за 26 тысяч, а в Берлин – за 11 тысяч рублей. В Прагу, одно из самых популярных направлений на новогодние праздники, можно найти билет за 16 тысяч, а до Хельсинки и вовсе добраться за 10,5 тысяч рублей.

"Снижение цен на европейские направления за два месяца до Нового года – приятное обстоятельство для тех, кто еще не определился с местом встречи праздника. В прошлые годы найти такие предложения было крайне затруднительно. Снижение цены на европейские направления прежде всего связано с нестабильным курсом рубля", – комментирует коммерческий директор онлайн-сервиса Рауф Расулов.

Для любителей отметить Новый год в теплых странах есть недорогие билеты на морские побережья Европы: перелет на Кипр обойдётся в 22 000 рублей, в Черногорию – в 15 000 рублей, в Афины – в 21 000 рублей.