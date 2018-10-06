Новое заявление Илона Маска спровоцировало падение акций Tesla

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Акции Tesla упали на торгах в пятницу на семь процентов после очередного заявления в Twitter ее основателя Илона Маска, в котором тот высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает РИА Новости со ссылкой на данные американской биржи Nasdaq.

© AP Photo. Paul Sancya Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

В четверг Маск в Twitter обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам США в спекуляциях.

"Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу", — написал бизнесмен, с иронией переосмыслив аббревиатуру регулятора.

Ранее Маск и Комиссия пришли к соглашению по предъявленному бизнесмену обвинению в мошенничестве. Разногласия возникли после сообщения основателя Tesla в Twitter о планах сделать компанию непубличной. Это привело к падению стоимости бумаг компании на 12%.

Бизнесмену был назначен штраф в размере 20 миллионов долларов, и такой же штраф должна выплатить сама Tesla. Также Маску придется уйти с поста председателя совета директоров и не возвращаться на должность как минимум три года. При этом он останется руководителем компании.

© AFP 2018 / PETER PARKS Маска обвинили в мошенничестве

В Tesla появятся два новых независимых директора. Согласно еще одному пункту соглашения компания введет дополнительные меры контроля и наблюдения за высказываниями Маска.

В августе основатель Tesla написал в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций компаний в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку, но впоследствии отказался от своих планов, из-за чего его заподозрили в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.

После этого SEC возбудила против Маска уголовное дело. Сам Маск назвал обвинения в мошенничестве необоснованными.