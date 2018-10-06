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Лондонское метро

Экс-главу Евротоннеля сбросили на рельсы в Лондонском метро

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Новости
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С тяжелыми травмами сэр Роберта Мальпас был доставлен в ближайшую больницу. Жизни 91-летнего бывшего главы Евротоннеля ничего не угрожает.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Британская транспортная полиция обнародовала запись с камер видео наблюдения, на которой злоумышленник в лондонском метрополитене сбрасывает с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как 46-летний Пол Кроссли подбегает к Мальпасу на платформе и толкает его на пути.

Сообщается, что пожилого мужчину спас очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани, который, услышав крики о помощи, бесстрашно прыгнул с платформы всего за минуту до прибытия поезда.

Мальпас сломал таз, а также сильно поранил голову.

"Я знаю, что был не прав. Я просто не выспался прошлой ночью", — сообщил полиции Пол Кроссли, у которого в возрасте 17 лет диагностировали параноидную шизофрению.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух лиц. В апреле этого года он также пытался столкнуть на рельсы молодого человека.

Теги:
покушения, Великобритания, Лондон


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