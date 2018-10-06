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Одна из работ Бэнкси на улице Дублина

Творческий суицид: картина Бэнкси самоуничтожилась после покупки на аукционе

© AFP 2018 / ARTUR WIDAK
Новости
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Впервые картина появилась в 2006 году и была нарисована в единственном экземпляре.

СУХУМ, 6 окт – Cухум. Работа художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mirror.

Изначально цена картины оценивалась в 400 тысяч долларов, но итоговый покупатель приобрел ее за 1,4 миллиона долларов. Счастье счастливчика длилось недолго, ведь сразу после покупки в раме включился измельчитель бумаги и от картины остались лишь обрывки.

По словам представителей аукциона, покупатель был "удивлен", в данный момент они обсуждают дальнейшие действия.

В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось в итоге, был встроен шредер.

Согласно правилам аукциона, покупатель вправе отказаться от лота, если он был поврежден.

Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
© AP Photo. Kirsty Wigglesworth
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Бэнкси  — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра.По одной версии, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что учёные из Лондонского университета королевы Марии выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. По другой версии, Бэнкси — это Роберт Дель Ная, британский музыкант (группа Massive Attack), певец и граффитист.

Благодаря таланту художника и остросоциальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрёл популярность сначала в Англии, а затем и во всём мире.

Теги:
аукционы, картины, Бэнкси, Великобритания


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