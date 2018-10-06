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Нефтедобывающая станция

Саудовский принц заявил о скором уходе России и Китая с нефтяного рынка

© Фото: Zbynek Burival
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Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что добыча нефти в стране может снизиться к 2035 году.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что к 2030 году количество стран производителей нефти существенно сократиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

По словам принца, одними из первых с нефтяного рынка уйдут Китай и Россия.

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© AP Photo. Andy Wong, File
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"Например, мы считаем, что через пять лет Китай резко сократит добычу, если не уйдет. И другие продолжат ежедневно исчезать как страны — производители нефти. Через 19 лет производство в России с ее десятью миллионами баррелей сильно сократится или вовсе прекратится", — добавил принц.

А доля Саудовской Аравии в экспорте нефти, наоборот, увеличится, отметил принц.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что в этом году добыча нефти в стране ожидается на уровне 553 миллионов тонн, а пика она может достигнуть к 2021 году — 570 миллионов тонн. Затем начнется постепенное снижение, и к 2035 году добыча может снизиться до 310 миллионов тонн.

Теги:
добыча, нефть, ОПЕК, Китай, Россия


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