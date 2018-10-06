Саудовский принц заявил о скором уходе России и Китая с нефтяного рынка

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что добыча нефти в стране может снизиться к 2035 году.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что к 2030 году количество стран производителей нефти существенно сократиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

По словам принца, одними из первых с нефтяного рынка уйдут Китай и Россия.

© AP Photo. Andy Wong, File США полностью остановили поставку нефти в Китай

"Например, мы считаем, что через пять лет Китай резко сократит добычу, если не уйдет. И другие продолжат ежедневно исчезать как страны — производители нефти. Через 19 лет производство в России с ее десятью миллионами баррелей сильно сократится или вовсе прекратится", — добавил принц.

А доля Саудовской Аравии в экспорте нефти, наоборот, увеличится, отметил принц.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что в этом году добыча нефти в стране ожидается на уровне 553 миллионов тонн, а пика она может достигнуть к 2021 году — 570 миллионов тонн. Затем начнется постепенное снижение, и к 2035 году добыча может снизиться до 310 миллионов тонн.