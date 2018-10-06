00:37 07 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR76.66
Поиск
Митинг в Магасе против установления границы с Чеченской Республикой

Глава Ингушетии назвал причины протестов в республике

© Sputnik / Саид Царнаев
Новости
Получить короткую ссылку
30 0 0

Ранее в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что ситуация с протестами по чечено-ингушскому соглашению о границе осложнена религиозным подтекстом, передает РИА Новости.

"Порядка 25 имамов в населенных пунктах призывают в мечетях, чтобы люди вышли на митинг. Сами участвуют в этих митингах. Разве так можно? Стариков вытаскивают. И все это именем Всевышнего, именем пророка", — сказал Евкуров.

По его словам, на депутатов республиканского парламента оказывается давление не только через тейпы, но и через религиозных деятелей.

Арка Аланские ворота при въезде в город Магас.
© Sputnik / Саид Царнаев
Конституционный суд Ингушетии выступил за проведение референдума по договору с Чечней
"Начинают говорить, пугать, что мы по шариату вам это не сделаем, то не сделаем… Была бы эта ситуация без религиозного подтекста, конечно, власть бы понимала, что делать. А сегодня, когда священнослужители, имамы населенных пунктов стоят за этим, сам муфтий и его окружение стоят за этим, очень сложно принимать решение для власти", — рассказал глава республики.

В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев заключили договор, в соответствии с которым Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, перешли к Ингушетии.
С 2012 года в Чеччне рабоатет комиссия по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками.

В сентябре главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров  подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия. При этом решение должен утвердить Совет Федерации.

Теги:
государственная граница, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
    Опасный маневр

    В популярных группах и на страницах в социальных сетях появилось видео, на котором в Кишиневе едва не погибла целая семья.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Великая Монсеррат Кабалье: какой ее запомнят поклонники
Макгрегор попытался уарить Нурмагомедова на церемонии взвешивания
Макгрегор попытался уарить Нурмагомедова на церемонии взвешивания
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia