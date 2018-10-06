Глава Ингушетии назвал причины протестов в республике

Ранее в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что ситуация с протестами по чечено-ингушскому соглашению о границе осложнена религиозным подтекстом, передает РИА Новости.

"Порядка 25 имамов в населенных пунктах призывают в мечетях, чтобы люди вышли на митинг. Сами участвуют в этих митингах. Разве так можно? Стариков вытаскивают. И все это именем Всевышнего, именем пророка", — сказал Евкуров.

По его словам, на депутатов республиканского парламента оказывается давление не только через тейпы, но и через религиозных деятелей.

© Sputnik / Саид Царнаев Конституционный суд Ингушетии выступил за проведение референдума по договору с Чечней

"Начинают говорить, пугать, что мы по шариату вам это не сделаем, то не сделаем… Была бы эта ситуация без религиозного подтекста, конечно, власть бы понимала, что делать. А сегодня, когда священнослужители, имамы населенных пунктов стоят за этим, сам муфтий и его окружение стоят за этим, очень сложно принимать решение для власти", — рассказал глава республики.

В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев заключили договор, в соответствии с которым Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, перешли к Ингушетии.

С 2012 года в Чеччне рабоатет комиссия по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками.

В сентябре главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия. При этом решение должен утвердить Совет Федерации.