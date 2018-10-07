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Человек в капюшоне

Бэнкси показал, как картину готовили к самоуничтожению

© Фото: Rendiansyah Nugroho
Новости
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Ранее работа художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Художник Бэнкси опубликовал видеоролик, в котором поделился процессом подготовки картины к самоуничтожению, передает РИА Новости.

Одна из работ Бэнкси на улице Дублина
© AFP 2018 / ARTUR WIDAK
Творческий суицид: картина Бэнкси самоуничтожилась после покупки на аукционе

В субботу на лондонском аукционе Sotheby's была продана одна из самых известных работ Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" — единственный экземпляр данной картины на холсте, написанной художником в 2006 году.

Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на маленькие полоски.

"Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе", — написал Бэнкси в инстаграме.

Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако на аукционе ее продали за 1,4 миллиона долларов. Эксперты уверены, что после акции художника цена картины только вырастет. 

Бэнкси  — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра.По одной версии, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что учёные из Лондонского университета королевы Марии выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. По другой версии, Бэнкси — это Роберт Дель Ная, британский музыкант (группа Massive Attack), певец и граффитист.

Теги:
уничтожение, аукционы, картины, Великобритания


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