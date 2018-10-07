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Тауэрский мост в Лондоне

Эксперты пророчат Лондону затопление

CC0 / Pixabay
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Повышение средней температуры климатической системы Земли способствует тому, что, начиная с 1970-х годов, как минимум 90 % энергии потепления аккумулируется в океане.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Лондону грозит сильное затопление из-за глобального потепления и ряда других факторов, передает РИА Новости со ссылкой на доклад организации "Христианская помощь".

Айсберг в море Лазарева у берегов Антарктиды
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Экологи: глобальное потепление опасно для прибрежных стран

Подчеркивается, что уровень моря может вырасти на более чем на 40 сантиметров и больше, если температура из-за глобального потепления увеличится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Однако, по версии издания, потепление лишь усугубит уже существующие проблемы, вроде оседания почвы, обвалов, последствий забора воды и плохого планирования.

В документе отмечается, что об уязвимости столицы Великобритании из-за повышения уровня моря свидетельствует, в частности, то, что властям города приходится все чаще прибегать к своей основной защите от наводнений — Барьеру Темзы. В 1984 году, когда плотину только построили, предполагалось, что ее будут использовать не чаще трех раз в год. Тем не менее, сейчас барьер поднимают до семи раз в год.

Помимо Лондона, среди городов, которым грозит затопление, в докладе названы Хьюстон в штате Техас, Бангкок, Шанхай, Манила, Джакарта, Лагос и Дакка.

Теги:
глобальное потепление, Великобритания


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