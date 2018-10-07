18:03 07 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR76.66
Поиск
Церковь Фредерика, также известная как Мраморная церковь.

Парламент Дании призвал нападать на Россию в киберпространстве

© Sputnik / Валерий Шустов
Новости
Получить короткую ссылку
22 0 0

Высказывания глава парламентского комитета по обороне вызвали неоднозначную реакцию в парламенте Дании.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Новый глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер призвал перейти к атаке на Россию в киберпространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Danmarks Radio.

Уже давно известно, кто предпринимает попытки хакерских атак по всему миру, и Дании пора перейти от стратегии обороны к нападению, считает Хадер.

"Вот есть, например, такая группировка Fancy Bear. Они тесно связаны с российской военной разведкой. Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу", — заявил Хадер.

Он также подчеркнул, что выводы американских спецслужб, которые якобы определили, что Fancy Bear спонсируется российским правительством, не вызывают сомнений.

"Русские уверяют, что они здесь ни при чём, что, мол, это частная группа. Но ведь все знают, что на самом деле они работают на российскую военную разведку. Надо показать, что мы не терпилы", — подчеркнул Хадер.

Однако датский парламентарий добавил, что предпринимать эти действия нужно обдуманно и осторожно, а разработку конкретных методов нужно поручить квалифицированным специалистам.

Трубы для Северного потока - 2
© Sputnik / Сергей Гунеев
В Дании намерены задержать реализацию проекта "Северный поток — 2"

"Взламывать всех подряд, кто взламывает нас, небезопасно. Могу лишь заявить как парламентарий: мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты — решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать по уму", — сказал Хадер, добавив, что у Дании есть все необходимые средства для таких действий, но не хватает лишь политического решения.

Представитель Датской народной партии по вопросам обороны Сёрен Эсперсен остался не в восторге от такой инициативы, заявив, что Хадер лезет не в свое дело.

Представитель Социал-демократической партии Хенрик Дам Кристенсен признал, что Дании "нельзя вечно прятаться в песок", однако призвал хорошо обдумать такие действия, поскольку "от наступательных кампаний в киберпространстве страна лишь проиграет".

Теги:
атака, хакеры


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
    Опасный маневр

    В популярных группах и на страницах в социальных сетях появилось видео, на котором в Кишиневе едва не погибла целая семья.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh - главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
Победители фотоконкурса Экологический фотограф 2018 года
Земляки Хабиба Нурмагомедова празднуют его победу
Земляки Хабиба Нурмагомедова празднуют его победу в Махачкале.
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia