Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора

Ранее пресс-конференции Макгрегор постоянно оскорблял Нурмагомедова, используя непечатные выражения. Ирландец также предложил россиянину выпить его фирменного виски, но тот отказался.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе, передает РИА Новости. © AFP 2018 / Steven Ryan Макгрегор и Нурмагомедов поругались на пресс-конференции в Нью-Йорке

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

Нурмагомедов является первым из россиян, которому в апреле нынешнего года удалось завоевать звание чемпиона UFC — спортсмен в главной встрече турнира UFC 223 нанес поражение американцу Элу Яквинте. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.