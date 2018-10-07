"I'll be back": Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

В главном поединке века, который прошел сегодня в Лас-Вегасе, ирландский боец Конор Макгрегор проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в середине четвертого раунда.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ирландский боец Конор Макгрегор заявил в соцсетях, что хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым, об этом боец сообщил у себя в твиттере.

"Хороший удар. С нетерпением жду реванша", – написал он.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

​Свое первое заявление после проигрыша Хабибу Нурмагомедову ирландец сделал в Instagram.

"Я еще вернусь", — прокомментировал фразой из фильма "Терминатор" Макгрегор.

​Сам же Хабиб Нурмагомедов заявил, что победить Конора Макгрегора для него было делом чести.

"Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести.

Победа за нами, пояс у нас", – написал российский боец у себя в Instagram.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе в Лос-Анджелесе в воскресенье 7 октября. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.