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Ирландский боец Конор Макгрегор после поединка

"I'll be back": Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

© AP Photo. John Locher
Новости
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В главном поединке века, который прошел сегодня в Лас-Вегасе, ирландский боец Конор Макгрегор проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в середине четвертого раунда.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ирландский боец Конор Макгрегор заявил в соцсетях, что хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым, об этом боец сообщил у себя в твиттере.

"Хороший удар. С нетерпением жду реванша", – написал он.

​Свое первое заявление после проигрыша Хабибу Нурмагомедову ирландец сделал в Instagram.

"Я еще вернусь", — прокомментировал фразой из фильма "Терминатор" Макгрегор.

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I’ll be back.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 7 Окт 2018 в 2:58 PDT

​Сам же Хабиб Нурмагомедов заявил, что победить Конора Макгрегора для него было делом чести.

"Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести.

Победа за нами, пояс у нас", – написал российский боец у себя в Instagram.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе в Лос-Анджелесе в воскресенье 7 октября. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

Теги:
бои без правил, США


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