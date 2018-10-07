Вертолеты коалиции вывезли террористов разных национальностей из района деревни аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Коалиция во главе с США эвакуирует боевиков ИГ* в Сирии, об пишет РИА Новости со ссылкой на агентство SANА.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Источник: боевики в Сирии готовятся создать автономию под патронажем США

По данным агентства SANА, вертолеты коалиции вывезли террористов разных национальностей из района деревни аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Ранее SANA сообщило, что коалиция высадила десант в районе деревни аль-Мурашида и вывезла оттуда руководство "Исламского государства". При этом в пресс-службе совместной объединенной оперативной группы — операции "Непоколебимая решимость" РИА Новости заявили, что никаких операций по эвакуации боевиков не проводилось.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. В Сирии они действуют без согласия властей. Россия с 2015 года проводит антитеррористическую операцию в Сирии по запросу Дамаска.