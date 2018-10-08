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Названы победители Нобелевской премии по экономике

© Fotolia / violetkaipa
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Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена Вильяму Нордхаусу и Полю Ромеру, объявила Королевская шведская академия наук, передает РИА Новости.

Объявление нобелевских лауреатов в Стокгольме
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Названы лауреаты Нобелевской премии мира

Нордхауса отметили за исследования по "интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ", Ромер получил награду  за исследования по "интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов). Присуждение премии по литературе перенесли на следующий год из-за кризиса в Шведской академии.



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