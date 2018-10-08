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Американский стратегический разведывательный самолет RQ-4 Hawk

Беспилотник США был замечен у берегов Крыма

© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Новости
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В последнее время американские разведывательные самолеты стали заметно чаще появляться у российских границ. В прошлую субботу американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда, а неделей ранее самолет-разведчик был замечен в районе Крыма и Краснодарского края.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar, передает РИА Новости.

По данным портала, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, пролетел Грецию, Румынию, а затем в 11 утра по московскому времени начал разведку у линии разграничения в Донбассе.

​Далее Global Hawk направился к черноморскому побережью.

Кроме того, примерно в это же время у Крыма был также замечен американский патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, отмечает PlaneRadar.



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