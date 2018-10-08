Беспилотник США был замечен у берегов Крыма

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar, передает РИА Новости.
По данным портала, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, пролетел Грецию, Румынию, а затем в 11 утра по московскому времени начал разведку у линии разграничения в Донбассе.
07:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 8 октября 2018 г.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 04-2021, позывной #UAVGH000 взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Греции🇬🇷 #UAV #RQ4A #GlobalHawk #USAF #Greece pic.twitter.com/kIeCEaUhrC
Далее Global Hawk направился к черноморскому побережью.
Кроме того, примерно в это же время у Крыма был также замечен американский патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, отмечает PlaneRadar.
18:29 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 8 октября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 169324, производит разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря.#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/EjCnpcZ5k3