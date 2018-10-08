Оксфордский словарь увековечил имена культовых режиссеров

Прилагательные, образованные от фамилий известных режиссеров, официально были включены в лексический состав английского языка.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Оксфордский словарь английского языка пополнился более 100 новыми словами, связанными с кинематографом, сообщает интернет-версия телеканала 360.

© AFP 2018 / Alessandro Della Bella Кубрик, которого смотрят с широко открытыми глазами

По мнению составителей словаря, в киноиндустрии есть своя постоянно расширяющаяся лексика, и кино настолько популярно и обладает столь сильным влиянием, что слова из фильмов часто проникают в лексикон. Имея это ввиду, в рамках октябрьского обновления, авторы добавили в словарь более 100 слов и фраз из кинематографа — ученые решили включить в лексический состав Оксфордского словаря прилагательные, образованные от фамилий известных режиссеров.

К примеру, определение Lynchian означает "характерный, напоминающий или подражающий произведениям Дэвида Линча", поскольку творческий почерк режиссера известен сопоставлением сюрреалистических или зловещих элементов с повседневной средой. Tarantinoesque подразумевает графическое и стилизованное насилие, нелинейный сюжет, сатирические мотивы и резкие диалоги. Стиль Кубрика ассоциируется с перфекционизмом и атмосферным визуальным стилем.

В Оксфордском словаре увековечили и других культовых режиссеров: Бастера Китона, Ствена Спилберга, Дэвида Линча, Ингмара Бергмана.