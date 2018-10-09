Правительство России планирует заменить бумажные паспорта на электронные

Предполагается, что электронный паспорт будет сделан в виде пластиковой карточки с электронным чипом.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Постепенный перевод россиян с бумажных паспортов на электронные планируется правительством России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Отмечается, что будет создан единый реестр данных всех жителей страны. В электронном паспорте будет объединено несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные.

Новый паспорт поэтапно даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам, а запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.

Стоимость реформы оценивается в 114,5 миллиардов рублей до 2024 года. Правительство планирует возместить затраты на ее проведение за счет госпошлины на получение нового вида паспорта.