Правительство России планирует заменить бумажные паспорта на электронные

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Постепенный перевод россиян с бумажных паспортов на электронные планируется правительством России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".
Отмечается, что будет создан единый реестр данных всех жителей страны. В электронном паспорте будет объединено несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные.
Новый паспорт поэтапно даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам, а запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.
Стоимость реформы оценивается в 114,5 миллиардов рублей до 2024 года. Правительство планирует возместить затраты на ее проведение за счет госпошлины на получение нового вида паспорта.