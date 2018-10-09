Башар Асад амнистировал всех уклонившихся от военной службы

Амнистия коснется всех уклонившихся от службы до 9 октября 2018 года.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Асада.

"Президент Асад издал указ №18 за 2018 год о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы и бежавших от нее за границу или переместившихся внутри по стране", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что амнистия не касается "пропавших из виду" и сбежавших от уголовного преследования. Этой категории предлагается сдаться в течение четырех месяцев, если они находятся в стране, и в течение шести месяцев, если они дезертировали за рубеж.