СМИ: футболисты Кокорин и Мамаев задержаны по подозрению в нападении на людей

Спортсменов подозревают в нападении на людей в Москве во вторник утром.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны, их допросят в 15:00 в УВД по ЦАО Москвы, сообщает портал "360tv".

Утром во вторник нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили человека в столичной "Кофемании", бурно отреагировав на замечание о шумном поведении.

Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. У него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме Пака, в драке пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин.

Появилось еще одно видео драки с участием Кокорина и Мамаева. По всей видимости, она предваряла инцидент в кафе. pic.twitter.com/druSQkhuSY — Р-Спорт (@rsportru) 9 октября 2018 г.

Руководство футбольных клубов подтвердило участие в инциденте своих игроков и осудило их поведение. В "Краснодаре" заявили, что хотят разорвать контракт с Мамаевым.

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои", но адвокат Пака намерен добиваться переквалификации на "Хулиганство". Он также исключил возможность договориться в досудебном порядке.

На инцидент отреагировали в Кремле.

"Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты. Там, очевидно, было много и свидетелей, была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Позже стало известно, что за несколько часов до драки в "Кофемании" Кокорин и Мамаев избили человека на парковке у гостиницы "Пекин". Полиция изучает данные по обоим инцидентам.