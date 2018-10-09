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Космос

Глава НАСА назвал место в космосе, где может быть обнаружена жизнь

© Фото: Ferenc Horvath
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В сентябре спутник НАСА "Охотник за планетами", занимающийся поиском похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил две планеты, схожие с Землей.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Помимо Земли, жизнь может существовать еще где-то в Солнечной системе, в частности на спутнике Юпитера Европе, который покрыт ледяной коркой, под которой может находиться океан, считает глава НАСА Джим Брайденстайн, сообщает РИА Новости.

"Если мы сможем открыть жизнь в рамках нашей собственной Солнечной системы, это напрямую повлияет на политику наших правительств в космической сфере", — сказал глава НАСА.

По словам Брайденстайна, Европа может стать следующей целью космических изучений.

В сентябре спутник НАСА "Охотник за планетами", занимающийся поиском похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил две планеты, схожие с Землей. По данным НАСА, масса и радиус планет свидетельствуют о плотности, сопоставимой с плотностью воды, что позволяет сделать вывод о возможном наличии там воды или газов.



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