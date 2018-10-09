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Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Ставропольский край

Президент России раскрыл секрет своей работоспособности

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости
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Российский лидер вместе с премьер-министром посетил яблоневые сады сельхозпредприятия "Рассвет" и ответили на вопросы работников.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с аграриями в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности, сообщает РИА Новости.

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Во время визита Владимира Путина и Дмитрия Медведева в яблоневые сады сельхозпредприятия "Рассвет" их угостили обедом, и одна из работниц поинтересовалась, как при таком плотном графике президенту удалось выкроить время для обеда с ними.

"Я ж что приехал? Пообедать!" — пошутил президент.

Путин добавил, что общение с такими людьми, как работница садов, — самая лучшая энергетика.

"Я говорю честно, без всякой красовки. Это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с результатом таким хорошим. Это и наш тоже результат, поэтому это всегда такой хороший впрыск энергии", — добавил Путин.

Президента и премьера угощали тем же, чем питаются работники "Рассвета": салатом из свежих помидоров и огурцов, борщом, котлетой с пюре, компотом из яблок и шарлоткой. Путин поднял тост "За героев", комментируя "героическую" планку сбора урожая на уровне 50 центнеров.

Работники "Рассвета" поздравили президента с днем рождения, который он отпраздновал 7 октября, и подарили ему саженцы яблонь.

Теги:
Владимир Путин


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