Во имя ослов: власти Греции запретили катать толстых туристов на вьючных животных

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Власти Греции запретили туристам, чей вес превышает 100 килограммов, кататься на ослах острова Санторини, пишет портал "24МИР" со ссылкой на Daily Mail.

© Фото : Pexels Названы города, где туристам не рады

Местные активисты пожаловались, что из-за полных туристов на спинах животных остаются травмы и глубокие раны. Министерство сельского хозяйства Греции отреагировало на жалобу и выпустило ряд правил, из которых следует, что ослам, которые перевозят туристов на острове Санторини, запрещается поднимать свыше ста килограммов или больше одной пятой их веса.

Отмечается также, что ни при каких обстоятельствах нельзя эксплуатировать больных, раненых или беременных ослов. Уточняется, что следует ежедневно давать животному свежую пищу и воду в чистых контейнерах, которые очищаются хотя бы один раз в день.