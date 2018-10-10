13:51 10 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.18
  • EUR76.07
Поиск
Страны мира. Греция

Во имя ослов: власти Греции запретили катать толстых туристов на вьючных животных

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

Причиной стали появившиеся на спинах животных глубокие раны.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Власти Греции запретили туристам, чей вес превышает 100 килограммов, кататься на ослах острова Санторини, пишет портал "24МИР" со ссылкой на Daily Mail.

Турист с чемоданом
© Фото : Pexels
Названы города, где туристам не рады

Местные активисты пожаловались, что из-за полных туристов на спинах животных остаются травмы и глубокие раны. Министерство сельского хозяйства Греции отреагировало на жалобу и выпустило ряд правил, из которых следует, что ослам, которые перевозят туристов на острове Санторини, запрещается поднимать свыше ста килограммов или больше одной пятой их веса.

Отмечается также, что ни при каких обстоятельствах нельзя эксплуатировать больных, раненых или беременных ослов. Уточняется, что следует ежедневно давать животному свежую пищу и воду в чистых контейнерах, которые очищаются хотя бы один раз в день.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Домский собор и флаги Латвии
    Смена ориентации

    Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    АЭС раздора

    Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном богослужении по случаю прибытия мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя
    Визит патриарха

    Президент Молдовы Игорь Додон назвал дату, когда Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит республику.

  • Женщины и дети, архивное фото
    Рожать или не рожать

    Всемирный банк связывает бедность в Таджикистане с ростом населения, но политика ограничения рождаемости может привести к негативным последствиям.

  • Страсбург, Университетский дворец
    Гранит науки

    В Узбекистане появятся филиалы Страсбургского университета и Парижской академии Университета Пантеон Сорбонна.

  • Рабочие монтируют солнечные панели
    Солнечная Эстония

    В разных регионах Эстонии планируется построить новые солнечные электростанции, общая мощность которых составит семь мегаватт.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
На "Гагаринском старте": "Союз" готовят к запуску на Байконуре
Майя Габейра вернулась в Назаре
Победить морского монстра: бразильская серфингистка побила мировой рекорд
Нарушения ПДД в Абхазии
Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia