"Макарова" заменят: для Минобороны России создали новый пистолет

Пистолет Макарова (ПМ) в настоящее время является самым массовым в российской армии.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. На полигонах проходит этап государственных испытаний нового пистолета для Минобороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберта Бакова.

"Завершение государственных испытаний в соответствии с директивой Минобороны — декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил России", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает для Минобороны России пистолет под патрон 9×21, который заменит Макарова (ПМ).

Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.