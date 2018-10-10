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Киев готовит провокацию в Азовском море

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости
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Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в марте после задержания украинской стороной российского траулера "Норд".

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Источник в Крыму сообщил, что Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников, пишет РИА Новости.

Сотрудники береговой охраны Украины
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
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"Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море", — говорится в сообщении.

В марте этого года в Азовском море задержали российский траулер "Норд". Против капитана судна выдвинули обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Только двум членам экипажа удалось вернуться на полуостров.

Российские власти сочли действия Украины "морским терроризмом" и в ответ усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Киев обвинил Москву в том, что она проводит "жесткую политику задержания и осмотра судов".

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие на Азове и создать в регионе военно-морскую базу. Однако новых кораблей у украинских вооруженных сил не нашлось. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году). Корабли прошли через Керченский пролив с помощью российских лоцманов.



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