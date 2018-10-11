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В Москве презентовали седан и лимузин Aurus

В Германии дали оценку автомобилям марки Aurus

video: Ruptly / RIA Novosti
Новости
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Aurus - первый российский представительский автомобиль, созданный после середины 80-х годов.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Разработав бренд представительских автомобилей, Россия стремится стать частью элитарного круга производителей премиум-класса и составить конкуренцию британским брендам Rolls-Royce и Bentley, а также немецкому Maybach-Daimler, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Президентский лимузин проекта Кортеж
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Как утверждает автор статьи, на успех бренда позволяет расчитывать участие немецких инженеров, привлечение "денег нефтяных арабских шейхов" и использование имиджа президента России Владимира Путина, который лично пользуется этим автомобилем.

До этого, напоминает Die Welt, Владимир Путин пользовался лимузинами Mercedes-Benz модели S600 Guard Pullman. Однако в 2012 было принято решение сменить иностранные модели на автомобили российского производства.

При этом разработка отечественных представительских лимузинов, как отмечает автор статьи, обошлась России в относительно скромную для подобного амбициозного проекта сумму — 12,4 миллиарда рублей. И это с учетом того, что проект был расширен после решения выпускать автомобили не только для нужд государства, но и для коммерческих продаж.

В Москве презентовали седан и лимузин Aurus>>

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей для первых лиц государства — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Теги:
автозаводы, Владимир Путин, Россия


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