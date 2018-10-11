Рогозин обсудил с главой НАСА освоение Луны и поиск внеземной жизни

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Глава НАСА Джим Брайденстайн по итогам переговоров с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным рассказал, что США и Россия по-прежнему привержены сотрудничеству на МКС, передает РИА Новости. © Фото: Ferenc Horvath Глава НАСА назвал место в космосе, где может быть обнаружена жизнь

Брайденстайн сообщил, что темами пероговоров стали вопросы космической обороны, поиска внеземной жизни и постоянного присутствия человека на Луне.

"Только что провел первую встречу с директором Роскосмоса Рогозиным. Мы вновь заявили о приверженности взаимодействия на МКС и обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне", — написал Брайденстайн, который в среду прибыл на Байконур, откуда в четверг состоится запуск очередного экипажа на МКС. Ранее на этой неделе глава НАСА побывал в Москве.

Лидер американского космического ведомства завершил свое сообщение словом "Поехали!", написав его в латинской транскрипции.