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Глава Роскосмоса Д. Рогозин встретился с главой NASA Д. Брайденстайном

Рогозин обсудил с главой НАСА освоение Луны и поиск внеземной жизни

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости
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Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия при участии США намерена представить новый проект окололунной станции, получившей название The Gateway ("Ворота").

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Глава НАСА Джим Брайденстайн по итогам переговоров с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным рассказал, что США и Россия по-прежнему привержены сотрудничеству на МКС, передает РИА Новости.

Космос
© Фото: Ferenc Horvath
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Брайденстайн сообщил, что темами пероговоров стали вопросы космической обороны, поиска внеземной жизни и постоянного присутствия человека на Луне.

"Только что провел первую встречу с директором Роскосмоса Рогозиным. Мы вновь заявили о приверженности взаимодействия на МКС и обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне", — написал Брайденстайн, который в среду прибыл на Байконур, откуда в четверг состоится запуск очередного экипажа на МКС. Ранее на этой неделе глава НАСА побывал в Москве.

Лидер американского космического ведомства завершил свое сообщение словом "Поехали!", написав его в латинской транскрипции.

Теги:
переговоры, НАСА, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, США, Россия


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