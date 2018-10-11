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Синъя Яманака

В Японии обнаружили вещества против болезни Альцгеймера

Центр CiRa (Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University)
Новости
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Японский ученый, ставший обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2012 году, вновь сделал революционное открытие.

СУХУМ, 11 окт —Sputnik. В Японии обнаружили компоненты для "многообещающих лекарств" от болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза — "болезни Стивена Хокинга", рассказал в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии Синъя Яманака.

Лауреаты нобелевской премии
© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND
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"Мы уже нашли перспективные и внушающие надежду вещества для создания перспективных лекарств против бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера", — добавил он.

Японский ученый стал обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2012 году за революционное изобретение: из клеток кожи человека он создал искусственные стволовые клетки iPS, которые с тех пор ученые смогли "превратить" в клетки сердечной мышцы и сетчатки, тромбоциты и нервные клетки, фрагменты кишечника и почек.

"Мы направляем свои силы на создание препаратов от редких и неизлечимых заболеваний – области, труднодоступной для фармацевтических компаний. Так, на основе результатов наших исследований (клеток iPS – ред.) уже начато экспериментальное лечение фибродисплазии (фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая, ФОБ, редкое генетическое заболевание, при котором мягкие ткани – мышцы, сухожилия и связки – превращаются в кость, на сегодняшний день лекарств от нее не существует – ред.)", — рассказал Яманака.

БАС или болезнь моторных нейронов, заболевание, при котором наступает постепенная атрофия всех мышц организма, что в результате приводит к полному параличу; крайне редкое заболевание, во многом стало широко известным из-за того, что такой диагноз был поставлен знаменитому английскому ученому Стивену Хокингу, скончавшемуся в марте этого года.

Клетка
Центр CiRa (Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University)
Клетка
Теги:
болезнь Альцгеймера, Япония


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