Конкурс "Лидеры России" открыт для регистрации участников из зарубежья

Основная цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны и из зарубежа, обладающих высоким уровнем развития управленческих навыков.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что количество наставников второго этапа всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году увеличится с 60 до 90 человек, передает РИА Новости.

"Мы запускаем новый этап конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 года", — заявил Кириенко на пресс-конференции, посвященной запуску конкурса.

Второй этап конкурса официально стартовал в Москве в среду. В этот же день начался прием заявок для участия.

"Решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили", — подчеркнул Кириенко.

Кроме того, он подчеркнул, что в этот раз в конкурсе смогут принять участие граждане, проживающие за рубежом. При этом они должны будут сдать экзамен на свободное владение русским языком.

"Изменение, о котором хочу сказать: у нас расширяется состав наставников… в этом году общее количество наставников у нас увеличивается — у нас было 60 с небольшим, а сейчас будет 90 человек", — сказал Кириенко.

В пресс-конференции также приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ, наставник конкурса Владимир Якушев, мэр Москвы, наставник конкурса Сергей Собянин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" наставник конкурса Герман Греф, генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров, председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, а также победители прошлого этапа конкурса Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.

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"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года.

Финал первого сезона проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. Из 199 тысяч поступивших на участие заявок до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек, из которых было отобрано 300 финалистов. Все они получили образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса стали 103 финалиста.