13:29 11 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.77
  • EUR77.08
Поиск
Всероссийский управленческий конкурс Лидеры России в Сочи

Конкурс "Лидеры России" открыт для регистрации участников из зарубежья

© Sputnik / Нина Зотина
Новости
Получить короткую ссылку
2910

Основная цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны и из зарубежа, обладающих высоким уровнем развития управленческих навыков.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что количество наставников второго этапа всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году увеличится с 60 до 90 человек, передает РИА Новости.

 "Мы запускаем новый этап конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 года", —  заявил Кириенко на пресс-конференции, посвященной запуску конкурса.

Второй этап конкурса официально стартовал в Москве в среду. В этот же день начался прием заявок для участия.

"Решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили", — подчеркнул  Кириенко.

Кроме того, он подчеркнул, что в этот раз в конкурсе смогут принять участие граждане, проживающие за рубежом. При этом они должны будут сдать экзамен на свободное владение русским языком.

Люди за работой
CC0
Стартап для Абхазии: в Сухуме отобрали финалистов "Аумник"
"Изменение, о котором хочу сказать: у нас расширяется состав наставников… в этом году общее количество наставников у нас увеличивается — у нас было 60 с небольшим, а сейчас будет 90 человек", — сказал Кириенко.

В пресс-конференции также приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ, наставник конкурса Владимир Якушев, мэр Москвы, наставник конкурса Сергей Собянин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" наставник конкурса Герман Греф, генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров, председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, а также победители прошлого этапа конкурса Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.

Президент РФ В. Путин посетил образовательный центр Сириус
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин назвал самые востребованные профессии будущего

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года.

Финал первого сезона проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. Из 199 тысяч поступивших на участие заявок до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек, из которых было отобрано 300 финалистов. Все они получили образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса стали 103 финалиста.

Теги:
конкурсы, лидеры, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Аршавин
    Автор не известен

    Российский футболист Андрей Аршавин опроверг сообщения СМИ о том, что он пишет книгу о казахстанском футбольном клубе "Кайрат".

  • Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова. Архивное фото
    Цена скандала

    Министр труда и соцразвития Кыргызстана потеряла свой пост после сообщений о необоснованных загранкомандировках.

  • Военный поисковик определяет возраст узника концлагеря
    Эхо войны

    Огромную братскую могилу расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны длиной около километра нашли вблизи Гомеля.

  • Муниципальное предприятия Rīgas satiksme
    Живая вода

    Дело о "нановоде" в Риге дошло до суда: разницы между обычной водой и спецсредством для мытья троллейбусов за два года не заметили.

  • Даля Грибаускайте на встрече с графом и графиней Уэссекскими Эдвардом и Софи, 10 октября 2018 года
    Я буду жаловаться королю!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась британскому принцу Эдварду на "угрозы, исходящие с Востока".

  • Фестиваль Свидание с Россией стартовал в Молдове
    "Свидание с Россией"

    В Государственном русском драматическом театре имени Чехова в Кишиневе открылись Дни российского кино - смотрите на видео Sputnik, как это было.

  • Военная техника Индии, архивное фото
    Индийский форпост

    Индия выразила заинтересованность в развитии военной базы в Айни в Таджикистане – она даст стратегическое преимущество над Исламабадом.

  • Иностранные рабочие во время проверки документов
    Теперь официально

    Власти Узбекистана признали, что более 2,6 миллиона человек, или 18% экономически активного населения страны, находятся в трудовой миграции за рубежом.

  • Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
    "Таллиннские встречи"

    Делегация эстонской столицы во главе с мэром Таави Аасом открыла цикл мероприятий "Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Неудачный старт корабля "Союз"
Захват с воды и воздуха
Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia