Стала известна предварительная причина аварии при старте "Союза"

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Один из блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" не отделился в заданное время, что, возможно, стало причиной аварии, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией.

"На первой ступени четыре блока, их еще называют боковыми. Они работают две минуты. По предварительным данным, один из блоков в верхней части не отделился и ударил нижней частью по второй ступени. Произошло аварийное выключение двигателя второй ступени", — рассказал один из собеседников агентства.

Второй источник эту информацию подтвердил: "По предварительным данным, зафиксирован удар одного из четырех блоков первой ступени по центральному блоку второй ступени. По телеметрии, поступившей с ракеты, зафиксировано падение давления в баках наддува второй ступени".

© Sputnik / Алексей Филиппов Авария произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур

Автоматика, скорее всего, расценила этот сбой как критический и мгновенно привела в действие систему аварийного спасения, отделившую капсулу с космонавтами от аварийной ступени, считает источник.

Об аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" стало известно на 165-й секунде полета.

Авария

В четверг, во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем произошла авария. На борту находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Они аварийно приземлились в Казахстане. Их жизни ничего не угрожает. Сейчас с космонавтами работают медики.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС>>

Это первая авария пилотируемого "Союза" с 1975 года. Источник сообщил, что Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.