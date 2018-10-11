Россию могут исключить из Совета Европы

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия может быть исключена из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года, передает РИА Новости со ссылкой на слова украинское издание "Европейская правда".

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Неуплата обязательных взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции, поэтому Комитет министров "не просто может, а должен применить статью", считает Ягланд.

Если выход России из организации все таки состоится, то Ягланд выразил готовность представить откорректированный вариант бюджета СЕ.

"Кризисная ситуация"

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой ранее заявил, что Россия не будет участвовать в организации, которая использует политику дискриминации национальных делегации.

"ПАСЕ находится в кризисной ситуации в связи с ранее ею принятыми уже действиями в отношении национальных делегаций. Неспособность принять постановление связана с умышленным затягиванием дебатов со стороны украинцев, британцев и прибалтов. И, конечно, депутаты, представляющие другие парламенты, просто не нашли в себе силы и терпение выслушивать бесконечно повторяющиеся русофобские тирады", — заявил Толстой.

"Ничего, кроме сожаления, у нас вызывать это не может. Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации, мы за равенство в международных отношениях", — добавил он.

По мнению Главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев считает, что вопрос о выходе России из Совета Европы подвис до январской пленарной сессии ПАСЕ.

"Впрочем, на скорость процесса будет влиять много факторов — активность суда, например", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в конце февраля состоятся слушания по украинской межгосударственной жалобе по Крыму, включая приговор осужденному за организацию терактов Сенцову.

Конфликт между Россией и ПАСЕ

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

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lВ следующем году организация не только не отменила санкции, но и ввела новые ограничения. Российская сторона заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

В конце июня 2017 года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, Россия заявила, что намерена перестать выплачивать часть взносов в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.

Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.