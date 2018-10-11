От голода страдают более 120 миллионов человек по всему миру

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Более 120 миллионов человек по всему миру страдают от проблемы голода и недоедания, при этом страны Африки являются рекордсменами этого рейтинга, свидетельствуют данные ежегодного доклада "Общий определитель голода", публикуемый Международным исследовательским институтом продовольственной политики совместно с НПО Welthungerhilfe и Concern Worldwide, передает РИА Новости. © flickr.com/ Jonathan Rubio H. Глава ФАО: количество голодающих в мире снова стало увеличиваться

Показатель 2018 года достиг максимума за все время публикации данного доклада. Из доклада следует, что на сегодняшний день около 124 миллионов человек страдают от голода по сравнению с 80 миллионами два года назад.

Число вынужденных переселенцев, испытывающих проблему голода или недостаточного питания, достигло в этом году почти 70 миллионов человек, подчеркивается в докладе. В шести странах Африки, среди которых Чад, Гаити, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Йемен и Замбия, данная проблема предстает в форме бедствия. Самая удручающая ситуация с голодающим населением зафиксирована в Центральноафриканской республике.

Значительные ухудшения показателя произошли в КНДР, которая переместилась с 27 на 11 место по количеству голодающего населения. Россия, в свою очередь, находится на 98 месте рейтинга.

© REUTERS / Khaled Abdullah Конь, танцевавший на головах змей: что означает гибель президента Йемена

В 2018 году во многих странах зафиксирован значительный прогресс в преодолении голода "благодаря проводимой политике и ряду программ", однако полное разрешение этой проблемы, которое должно было быть достигнуто к 2030 году в рамках программы по устойчивому развитию, все еще остается под сомнением.

В марте ООН заявила, что бедственное положение голодающих в Йемене, Южном Судане, Сомали и Кении привело к крупнейшему гуманитарному кризису с момента основания ООН в 1945 году.

ООН предупреждает, что отсутствие коллективных и скоординированных мер мирового сообщества может привести к гибели людей от голода и болезней, а также волне миграций, что создаст нестабильную обстановку в целых регионах.