Астронавт: экипаж МКС останется на орбите "неопределенно долгое время"

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Астронавт Крис Хадфилд, бывший командир Международной космической станции, заявил, что экипаж корабля МС-09, в чьей обшивке была найдена дыра, будет жить на борту МКС неопределенно долгое время из-за неготовности частных кораблей к полету в космос, передает РИА Новости.
"Если причину аварии найдут быстро, то вполне возможно, что новый "Союз" отправится на МКС ближе к декабрю, когда экипаж МС-09 должен был покинуть станцию. С другой стороны, в ракетостроении крайне редко происходят простые ошибки, и членам экипажа нужно быть готовыми к тому, что они проведут на борту МКС много месяцев", — заявил Хадфилд.
Сейчас экипаж станции находится примерно в таком же положении, как путешественники из различных приключенческих романов, оказавшиеся на необитаемом острове в результате кораблекрушения, действий пиратов или бунтовщиков. Возможности по их спасению существуют, но когда они точно появятся – пока не известно.
"Сейчас создаются два новых частных космических корабля, разработчиками которых выступают SpaceX и "Боинг". Ни один из них не будет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использовать поврежденный "Союз", но у подобного решения, памятуя трагедию с шаттлом "Колумбия", есть два больших минуса", — поделился мыслями бывший командир МКС.
Эти недостатки, по его словам, заключаются не только в том, что повреждения в обшивке сервисного модуля "Союза" могут спровоцировать какие-то нештатные ситуации при его возвращении на Землю, но и с тем, что в результате этого МКС останется без экипажа, что крайне нежелательно с точки зрения безопасности и нормальной работы станции.
Запасов пищи и воздуха на борту станции, как отметил астронавт, хватит практически на неограниченное время, и жизни экипажа сейчас или в будущем ничего не будет угрожать. Вдобавок, челноки Dragon и Cygnus будут доставлять припасы на борт станции, даже если полеты "Прогрессов" будут прекращены из-за аварии при запуске "Союза МС-10".
Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС>>
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.
Спасатели успешно локализовали точку приземления капсулы с космонавтами и эвакуировали экипаж "Союза МС-10". Их жизни ничего не угрожает, и сейчас Овчинин и Хейг ожидают возвращения в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.