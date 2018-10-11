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В Татарстане задержан главарь российского крыла международной террористической организации

Главарь террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* задержан в Татарстане

ЦОС ФСБ РФ
Новости
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При задержании преступников в их доме обнаружили значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В Татарстане задержан главарь российского крыла и лидеров региональной структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России в четверг 11 октября.

Сотрудники правоохранительных органов с пистолетом Ярыгина «Грач»
© Sputnik / Антон Вергун
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"Установлено, что по указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого "Всемирного халифата" и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами", — пишет РИА Новости.

Помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, они целенаправленно работали над созданием в России сетевой закрытой структуры. Кроме того, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока.

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Кроме ФСБ, в спецоперации принимали участие МВД и Федеральная служба войск нацгвардии. При задержании дома у преступников обнаружили значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Также изъяты средства связи и электронные носители информации. Все задержанные арестованы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
борьба с терроризмом, террористы, Россия


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