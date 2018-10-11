Опубликованы фотографии космонавтов, спасенных при аварии "Союза"

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Фотографии спасенных российских космонавтов при аварии ракетоносителя "Союз" Алексея Овчинина и Ника Хейга опубликовал "Роскосмос" в Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных фото Овчинину и Хейгу измеряют давление.

© Sputnik / Дмитрий Ловецкий/ POOL AP Астронавт: экипаж МКС останется на орбите "неопределенно долгое время"

"Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур", — говорится в сообщении к фотографиям.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.

Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС>>

Спасатели успешно локализовали точку приземления капсулы с космонавтами и эвакуировали экипаж "Союза МС-10". Их жизни ничего не угрожает, и сейчас Овчинин и Хейг ожидают возвращения в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.