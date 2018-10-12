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Мадуро назвал организаторов покушения на него

RT
Новости
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Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что возможная встреча с американским президентом Дональдом Трампом может изменить многое в отношениях двух стран.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что именно США  организовали покушение на него. Мадуро рассказал о якобы данном Вашингтоном соответствующем приказе Колумбии, передает РИА Новости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.
© AFP 2018 / JUAN BARRETO
Генерал задержан по делу о покушении на президента Мадуро

"Говорю на весь мир, что указание убить Мадуро поступило правительству в Боготе из Белого дома, который хочет меня убить", — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Попытка покушения на Мадуро произошла 4 августа, когда во время парада в Каракасе к трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. Сам Мадуро не пострадал и обвинил в организации покушения оппозицию, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.

По словам Мадуро, попытка убить его обречена на провал.

"Даже волос не упадет с моей головы, потому что меня защищает Бог и народ", — отметил венесуэльский лидер.

Теги:
организаторы, покушения, Николас Мадуро, Венесуэла


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