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В Краснодарском крае столкнулись четыре большегруза

Смертельная авария в Краснодарском крае: столкнулись четыре большегруза

© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
Новости
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Авария произошла 11 октября около 13:00 в Кавказском районе Краснодарского края.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Двое человек погибло в результате столкновения четырех фур в Краснодарском крае, сообщают Кубанские новости.

ДТП случилось на 114-м километре трассы Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко" выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с КамАЗом, за рулем которого находился 30-летний водитель. От удара "Ивеко" перевернулся и, двигаясь по инерции, столкнулся со "Сканией", а КамАЗ – с другим КамАЗом.

"В результате ДТП водители Iveco и первого "КамАЗа" от полученных травм скончались на месте, а 49-летний водитель второго "КамАЗа" с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение", — рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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