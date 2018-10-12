Смертельная авария в Краснодарском крае: столкнулись четыре большегруза

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Двое человек погибло в результате столкновения четырех фур в Краснодарском крае, сообщают Кубанские новости.

ДТП случилось на 114-м километре трассы Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко" выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с КамАЗом, за рулем которого находился 30-летний водитель. От удара "Ивеко" перевернулся и, двигаясь по инерции, столкнулся со "Сканией", а КамАЗ – с другим КамАЗом.

"В результате ДТП водители Iveco и первого "КамАЗа" от полученных травм скончались на месте, а 49-летний водитель второго "КамАЗа" с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение", — рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.