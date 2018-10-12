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Киселев: США должны вспомнить о свободе слова и встать на защиту Вышинского

© Sputnik / Владимир Трефилов
Новости
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Акция в поддержку Вышинского прошла в пятницу на Зубовском бульваре в Москве.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал США вспомнить о Первой поправке к Конституции страны и встать на защиту руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, передает РИА Новости.

"Я обращаюсь к американским коллегам, потому что они (украинцы) слушают только американцев там, в Киеве, которые руководствуются своей Первой поправкой к Конституции, где свобода слова священная. Пусть защитят журналиста ", — заявил Киселев.

Десятки человек собрались для участия в акции поддержки во дворе здания МИА "Россия сегодня", участники акции держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason. В небо были выпущены белые воздушные шары.

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве
© REUTERS / Stringer
Акция журналистов в поддержку Вышинского состоится в Москве
Вышинский уже пять месяцев находится под арестом. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

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© Sputnik / Стрингер
Адвокат Вышинского ответил на информацию о требовании для Вышинского 12 лет тюрьмы
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Вышинский несколько месяцев находится под арестом. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Теги:
арест, госизмена, Вышинский, Дмитрий Киселев, Россия, Украина


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