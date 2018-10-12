В Казахстане найдены ступени разрушившегося на старте "Союза"

Ранее "Роскосмос" опубликовал в Twitter фотографии спасенных при аварии ракетоносителя "Союз" российских космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов сообщил, что поиски ступеней аварийно приземлившегося в Казахстане "Союза" завершены, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Филиппов Авария произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур

"Все ступени обнаружены в Карагандинской области", — уточнил он.

Поиски вела российская база номер один, располагающаяся в Жезказгане.

Первую, вторую и третью ступени, а также двигательную установку системы аварийного спасения нашли в 40 километрах от села Талап Улытауского района.

"На территории падения фрагментов ракеты-носителя наличия степных или лесных пожаров, жертв и разрушений не обнаружено", — отмечается в сообщении ведомства.

Авария при старте "Союза"

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не справилась с выведением на орбиту космического корабля "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

© Sputnik / Дмитрий Ловецкий/ POOL AP Астронавт: экипаж МКС останется на орбите "неопределенно долгое время"

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

В "Роскосмосе" работает аварийная комиссия. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МК>>

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