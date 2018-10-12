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Города мира. Лондон

Великобритания отказалась выдавать визы российским дипломатам

© Sputnik / Дмитрий Паршин
Новости
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Британия выслала 23 российских дипломата после инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Великобритания отказалась выдавать визы российским дипломатам, сообщает РИА Новости.

Об это рассказал посол в Лондоне Александр Яковенко, отвечая на вопрос о том, кто займет места дипломатов, высланных Лондоном в марте.

"Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство", — сказал посол.

Великобритания выслала 23 российских дипломата после инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие страны. В совокупности диппредставительства покинули более 150 сотрудников МИД. Москва ответила на это зеркально и выслала дипломатических представителей 27 стран.



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