Британия выслала 23 российских дипломата после инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Великобритания отказалась выдавать визы российским дипломатам, сообщает РИА Новости.

Об это рассказал посол в Лондоне Александр Яковенко, отвечая на вопрос о том, кто займет места дипломатов, высланных Лондоном в марте.

"Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство", — сказал посол.

Великобритания выслала 23 российских дипломата после инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие страны. В совокупности диппредставительства покинули более 150 сотрудников МИД. Москва ответила на это зеркально и выслала дипломатических представителей 27 стран.