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Сирийская армия в провинции Идлиб

США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Территория Идлиба, к востоку от Евфрата, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, остается последним проблемным районом на территории Сирии, чем вызывает интерес у США.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Квазигосударство к востоку от Евфрата планируют построить США с помощью своих союзников, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"К востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство и сделать все, чтобы создавать там условия для нормальной жизни своих подопечных", — сказал Лавров, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".

Он отметил, что американцы создают там альтернативные органы власти, содействуют возвращению и расселению беженцев.

"Это все при том, что на территориях, которые подконтрольны законному сирийскому правительству, ни США, ни Франция, ни другие западные страны не хотят создавать условия для возвращения беженцев до тех пор, как нам говорит Запад, пока не начнется заслуживающий доверия политический процесс. Вопрос в том, почему на восточном берегу реки Евфрат, который контролируют США и их местные соратники, не надо дожидаться начала вызывающего доверия политического процесса", — сказал министр.

Лавров не исключил, что "это опять будет опаснейшая игра с Иракским Курдистаном, так называемая идея "большого Курдистана".



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