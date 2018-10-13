Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в грезненский "Ахмат"

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вне зависимости от исхода уголовного дела против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, их готовы трудоустроить в футбольном клубе "Ахмат", передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Даничев Кокорин и Мамаев арестованы на два месяца

Как отметил Кадыров в своем Telegram-канале, он не намерен давать правовые оценки действиям футболистов, для этого есть следствие и суд, напомнил он. Тем не менее глава Чечни отметил, что главная цель — "воспитание человека через наказание". При этом, по его словам, после освобождения человек "оказывается в новой изоляции". Поэтому, как рассказал Кадыров, после совещания с ним руководство футбольного клуба "Ахмат" согласилось принять Кокорина и Мамаева в свою команду вне зависимости от исхода уголовного дела против них.

"Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звездной игры и забитых мячей", — написал Кадыров. Он добавил, что главная его задача — помочь футболистам "вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации". При этом глава Чечни подчеркнул, что не пытается таким образом оказать давление на следствие или общественное мнение.

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По уголовному делу о хулиганстве футьолистам грозит до семи лет колонии. Ранее "Краснодар" уже объявил о намерении расторгнуть с Мамаевым контракт. "Зенит" также пообещал наказать Кокорина, но не уточнил, как.

По предварительным данным, в минувший понедельник Кокорин и Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб руки, сообщал источник РИА Новости. В отношении друзей-футболистов полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".