Стало известно когда экипаж МКС вернется на Землю

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Текущий экипаж МКС может вернуться на Землю не раньше декабря, до апреля на станции будут работать три человека, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

© Sputnik / Алексей Филиппов Авария произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур

"Посадка текущего экипажа станции предварительно планируется на декабрь текущего года. После их возвращения и до апреля, когда стартует следующая экспедиция, на МКС будет находиться три члена экипажа — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Маклейн", — рассказал собеседник.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС>>

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию предварительно запланирован на 5-7 декабря. Перед этим, в ноябре, запланирован запуск грузового корабля "Прогресс".