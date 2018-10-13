12:27 13 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Вид с МКС на Землю

Стало известно когда экипаж МКС вернется на Землю

© NASA .
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

Ранее "Роскосмос" опубликовал фотографии спасенных российских космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Текущий экипаж МКС может вернуться на Землю не раньше декабря, до апреля на станции будут работать три человека, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© Sputnik / Алексей Филиппов
Авария произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур
"Посадка текущего экипажа станции предварительно планируется на декабрь текущего года. После их возвращения и до апреля, когда стартует следующая экспедиция, на МКС будет находиться три члена экипажа — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Маклейн", — рассказал собеседник.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС>>

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию предварительно запланирован на 5-7 декабря. Перед этим, в ноябре, запланирован запуск грузового корабля "Прогресс".

Теги:
авария, Союз, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

50 оттенков осени в разных уголках мира
Министр экономики сравнивает Абхазию с карликовой белозубкой: были причины
Министр экономики сравнивает Абхазию с карликовой белозубкой: были причины
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia