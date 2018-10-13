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Море в Абхазии.

Теплоход с металлоломом затонул в Черном море

© Sputnik / РИА Новости
Новости
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Cудно следовало из порта Азов и в момент бедствия находилось в 50 милях от берега.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы с грузом металлолома на борту, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Росморречфлота.

Спасатели эвакуировали из моря двух мужчин, которых унесло на матрасе на 20 км от берега
© Фото : ЮРПСО
Спасатели нашли мужчин, дрейфовавших в Черном море на матрасе около 18 часов

Оно затонуло на глубине 1,9 тысячи метров.

"От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода. Все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана — были спасены", — сказал собеседник агентства, отметив, что экипаж сошел на плот.

Cейчас греческий танкер эвакуирует моряков в Новороссийск. Угрозы их жизни и здоровью нет.

"О причинах затопления говорить пока сложно, но так как теплоход перевозил металлолом, то — предварительно — к ЧП могло привести внештатное смещение груза", — добавил собеседник агентства.

Теги:
бедствия, Абхазия, Россия


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