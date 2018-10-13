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Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Новости
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Ранее СМИ сообщали, что Джигарханян помещен в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.

СУХУМ, 13 окт —Sputnik. Известный актер Армен Джигарханян госпитализирован и пробудет в больнице около двух недель, сообщил РИА Новости его друг Артур Согомонян.

"Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения. В течение пары недель ему придется пробыть в больнице. Сейчас я еду к нему", — сказал агентству Согомонян.

Это не первый случай за последние месяцы, когда Джигарханян попадает в больницу. В середине января его госпитализировали из-за вируса, через некоторое время он прервал лечение, а затем снова вернулся в больницу.

Известно, что в конце апреля Джигарханян проходил профилактическое лечение в одной из столичных клиник.

Около года назад актер оказался в центре громкого скандала из-за отношений с супругой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тогда актер попал в больницу и заявил, что не готов простить жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Цымбалюк-Романовская в то же время уволилась с поста директора театра Джигарханяна и объявила, что подает на развод. Позже пара расторгла брак.

В начале декабря прошлого года Цымбалюк-Романовской предъявили обвинение в нарушении тайны личной жизни.

Дело сейчас слушается в мировом судебном участке № 310 Останкинского района Москвы.

Теги:
госпитализация, Армен Джигарханян, Россия


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