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Тьерри Анри

"Монако" назначил Тьери Анри главным тренером

© Sputnik / Антон Денисов
Новости
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В текущем сезоне "Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 6 очков после девяти туров.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Легендарный французский нападающий Тьерри Анри назначен главным тренером футбольного клуба "Монако", передает РИА Новости со ссылкой на официальныйсайт монегасков.

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Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на три сезона до июня 2021 года. В должности Анри сменил португальца Леонарду Жардима, который был отправлен в отставку в четверг.

В бытность игроком Анри выступал за "Монако" с 1993 по 1999 год, став в его составе чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. Впоследствии он также выступал за туринский "Ювентус", лондонский "Арсенал", "Барселону" и клуб MLS "Нью-Йорк Ред Буллз". В его активе 123 матча и 51 гол за сборную Франции, с которой он стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), обладателем Кубка конфедераций (2003).

В конце 2014 года Анри завершил спортивную карьеру. С 2016 по 2018 год он занимал должность ассистента главного тренера сборной Бельгии, которая стала третьей на чемпионате мира в России.

В группе Лиги чемпионов монегаски потерпели два поражения в двух матчах.

Теги:
тренеры, Тьерри Анри, Франция


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