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Президент США Дональд Трамп

Трамп не стал отрицать, что США отстают от России в создании космических войск

© Sputnik / Алексей Никольский
Новости
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В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Американский президент дал поручение Минобороны создать космические силы, чтобы сократить разрыв от России и Китая в этой области, сообщает РИА Новости.

Астероид на фоне Земли
© Fotolia / AND Inc
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Об этом он сообщил в ходе своего выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки.

"Между тем, Китай уже приступил к этому, Россия уже начала (создавать космические войска. — ред.). Но у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее на свете снаряжение, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли в мире", — добавил Трамп.

Ранее администрация США объявила о создании отдельного вида войск — Космических сил. Однако в подписанный оборонный бюджет на 2019 финансовый год эти изменения не вошли. Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет-2020.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.



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