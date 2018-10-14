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Археологические раскопки

Могилу ребенка-"вампира" обнаружили в Италии

© Fotolia / Krugloff
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Раскопки на детском кладбище V века нашей эры в итальянской коммуне Луньяно-ин-Теверина проводила группа археологов из Италии, Университета штата Аризона и Стэндфордского университета.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Останки ребенка, предположительно, скончавшегося от малярии и захороненного с камнем во рту по особому ритуалу "погребения вампиров" нашли археологи из  Италии и США на древнем кладбище в итальянском регионе Умбрия, сообщает портал "360".

"Я никогда не встречался с чем-то подобным. Это невероятно жутко и странно. Здесь такое называют "вампиром Луньяно", — заявил археолог и профессор Университета штата Аризона Дэвид Сорен.

Местные жители, по мнению ученых, верили, что если захоронить умершего от малярии с камнем во рту, он "не сможет восстать из мертвых и распространить болезнь среди живых".

Кладбище в Луньяно-ин-Теверина археологи считают уникальным. Ранее они уже находили там необычные захоронения детей и младенцев, погребенных с останками животных, с наполненным пеплом бронзовым котлом или с камнями, привязанными к рукам и ногам усопших.

Находка позволит ученым узнать больше не только о серьезной эпидемии малярии, с которой столкнулась Умбрия около 1,5 тысячи лет назад, но и о том, как местное население пыталось бороться с болезнью.



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