В какой-то момент все уходят: Трамп не исключил отставку главы Пентагона

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Американский президент не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку, сообщает РИА Новости.
Журналист CBS задал Трампу вопрос о возможной отставке Мэттиса.
"Я не знаю… Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет", — ответил Трамп, добавив, что "в какой-то момент все уходят. Это Вашингтон".
Глава США добавил, что скоро к его администрации присоединятся "феноменальные люди", которые сейчас находятся в режиме ожидания.
При этом назвал "фейковыми новостями" слухи, что в Белом доме творится "хаос", однако признал, что в его администрации возможны различные замены.