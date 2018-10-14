В какой-то момент все уходят: Трамп не исключил отставку главы Пентагона

Вполне возможно, что состав администрации президента США изменится в ближайшее время. Этот факт не отрицает и сам Дональд Трамп.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Американский президент не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку, сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / Hector Retamal Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

Журналист CBS задал Трампу вопрос о возможной отставке Мэттиса.

"Я не знаю… Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет", — ответил Трамп, добавив, что "в какой-то момент все уходят. Это Вашингтон".

Глава США добавил, что скоро к его администрации присоединятся "феноменальные люди", которые сейчас находятся в режиме ожидания.

При этом назвал "фейковыми новостями" слухи, что в Белом доме творится "хаос", однако признал, что в его администрации возможны различные замены.