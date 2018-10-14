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Министр обороны Нидерландов рассказала о кибервойне с Россией

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Глава обороны Нидерландов отметила, что в борьбе с Россией, страна может предоставить НАТО специалистов в области кибербезопасности.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Между Нидерландами и Россией идет кибервойна, заявила министр обороны страны Анк Бейлевелд, сообщает РИА Новости.

"Русские влияют на наши выборы и другие демократические процессы. Нам необходимо принять меры Нужно перестать быть наивными", — сказала она, напомнив, что в январе истекает срок европейских санкций против Москвы.

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Бейлевелд уточнила, что возможно будет увеличено финансирование разведывательных служб, которые смогут противостоять кибератакам.

На прошлой неделе Бейлевелд заявила, что нидерландским спецслужбам удалось предотвратить хакерскую атаку на сервера Организации по запрещению химического оружия, которую якобы пытались провести четверо россиян. Кроме того, они пытались получить доступ к файлам по расследованию крушения рейса МН17. По словам министра, этих людей, у которых были дипломатические паспорта, выслали из страны еще в апреле.

Одновременно с Нидерландами с обвинениями выступили Великобритания, США и Канада. Они заявили, что "офицеры ГРУ" якобы организовали серию хакерских атак по всему миру.

В Москве обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред международным отношениям.



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